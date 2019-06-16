Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать футболистом мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, немцы уже сделали предложение «Реалу» об аренде 29-летнего футболиста. Отмечается, что мюнхенский клуб готов взять расходы по зарплате Бэйла на себя.

Ранее Бэйл выразил недовольство в раздевалке команды после матча с «Бетисом».

По словам Бэйла, у него осталось три года по контракту, и если в «Реале» хотят, чтобы валлиец ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон, а иначе Бэйл останется.

Вариант, при котором Бэйл останется в составе «Реала», существует, однако в таком случае полузащитник будет получать значительно меньше игрового времени.

Напомним, помимо Бэйла из «Реала» могут уйти ещё восемь игроков.