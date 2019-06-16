Нападающий сборной России и «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может быть обменян в другой клуб НХЛ по решению руководства команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, клуб собирается удержать один миллион пятьсот тысяч долларов из зарплаты 36-летнего россиянина, общая сумма которой составляет более шесть миллионов. Отмечается, что без согласия хоккеиста «Кингз» не могут совершить такую сделку, так как это прописано в условиях контракта.

Напомним, Ковальчук стал хоккеистом «Лос-Анджелес Кингз» перед началом предыдущего сезона. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 64 матча, в которых набрал 34 (16+18) очка.

Отметим, Илья Ковальчук по итогам сезона в НХЛ вошел в тройку худших игроков лиги по показателю полезности.