Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может стать футболистом итальянской «Аталанты».

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, клуб из Бергамо предлагает за 26-летнего игрока 17 миллионов евро. Отмечается, что ранее «Генк» отказал «Наполи», который хотел купить футболиста за десять миллионов евро.

Отметим, контракт Малиновского с бельгийцами истекает летом 2022 года. В пр сезоне на счету футболиста 16 мячей и 16 голевых передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

Ранее агент украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту. По словам Шаблия, когда вся критика вылилась на Кононова, он сразу сказал, что игроков в «Спартак» давать не хочет, хотя у агента есть друзья в клубе, например, Луис Адриано, Фернандо и Андрей Ещенко.