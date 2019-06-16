Букмекерские конторы определили главных фаворитов на победу в Кубке Америки-2019.

Основным претендентом на победу специалисты считают сборную Бразилии. Коэффициент на победу хозяев турнира равен 2.00. Второй по вероятности командой, которая способна выиграть турнира, считают аргентинцев, победа которых оценивается коэффициентом 6.00, так же, как и победа сборной Колумбии. Следом идут сборные Уругвая (7.5) и Чили (15.00).

Ранее аналитики заявили, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может завершить карьеру в национальной команде по окончании Кубка Америки. По мнению аналитиков, есть вероятность, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» объявит о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки-2019. Ставки на это в букмекерских конторах принимаются с коэффициентом в 5.80.