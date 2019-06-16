Российский защитник канадского «Торонто Мэйпл Ливз» Никита Зайцев может покинуть команду.

Об этом сообщает Sportsnet. По информации источника, «Торонто» рассчитывает обменять россиянина либо на другого защитника, либо на возможность подписать нового игрока оборонительного плана. Ранее сообщалось, что на Зайцева претендуют «Эдмонтон» и «Ванкувер».

Отметим, соглашение Зайцева с «Торонто» рассчитано на семь лет. В течение этого срока 27-летний защитник должен был получить 31,5 миллиона долларов. Ранее «Торонто» подтвердил, что клуб попытается обменять россиянина.

Ранее стало известно, что нападающий сборной России и «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может быть обменян в другой клуб НХЛ по решению руководства команды.