Хорватский защитник итальянского «Кальяри» Дарио Срна может стать футболистом «Ромы».

Об этом сообщает L’Unione Sarda. По информации источника, в игроке заинтересован тренер римлян португалец Паулу Фонсека, который пересекался с футболистом в «Шахтере». Уже известно, что Срна не продлит контракт с сардинийцами.

В прошлом сезоне на счету 37-летнего хорвата четыре результативные передачи в 26 матчах Серии А.

Тренер возглавил «Рому» 12 июня, наставником «Шахтера» стал португалец Луиш Каштру.

Ранее Фонсека выразил свое отношение к переходу в «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера». По словам Фонсеки, желание уйти изъявлял сам Ракицкий, а не клуб. Он решил, что это будет хорошая возможность попробовать себя в другом чемпионате.