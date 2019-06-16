Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнирt в Польше.

Россиянка преодолела планку на высоте 2,02 метра, показав лучший результат сезона в мире. Ранее Ласицкене показала лучший результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло (2,01) 13 июня.

Также спортсменка пыталась взять высоту 2,07 метра, но три ее попытки завершились неудачно. Второе место заняла украинка Ирина Геращенко (1,94), третьей стала Камила Лицвинко из Польши (1,87).

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал высказывание Марии Ласицкене, потребовавшей отправить в отставку руководство организации.

Напомним, Ласицкене заявила, что за последние 3,5 года много раз слышала обещания о том, что ВФЛА восстановят, однако это, по мнению спортсменки, лишь красивая обертка.