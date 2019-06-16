Кибертурнир по футбольному симулятору FIFA 19 в Москве посетили около десяти человек.

Правительство Москвы организовало неофициальный кибертурнир по FIFA, который посетили около десяти человек, потратив на мероприятие 30 миллионов евро, судя по официальным данным сайта госзакупок. На стриминг-сервисе Twitch у мероприятия было 300 просмотров.

Также было заявлено, что ведущими фестиваля должны были стать Мария Командная, Евгений Савин и Никита Ковальчук. Позже выяснилось, что первые двое не были в курсе подобного мероприятия, а Ковальчук работал на мероприятии и отметил, что получил в разы меньше заявленных 450 тысяч рублей за 14 часов ведения.

Ранее портал Gamestop, специализирующийся на продаже видеоигр, раньше времени опубликовал обложку новой части FIFA 20.