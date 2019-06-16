Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба.

«Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, какие санкции ожидают Андрея Лунева за инцидент в аэропорту.

Также ранее голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что уйдет из команды и поделился эмоциями от прошедшего сезона. По словам Лодыгина, летом 2018-го он общался с «Зенитом» по поводу продления, но потом он размышлял и решил, что надо что-то менять.

Лодыгин, выступавший в прошлом сезоне за «Олимпиакос», признался, что не хочет возвращаться в «Зенит».