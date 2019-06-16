Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о возможном уходе Николы Влашича из армейского клуба.

По словам Олича, Влашич сказал ему, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Олич отметил, что Влашич очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь ещё на один-два года.

«Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич — это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», — сказал Олич, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, Влашич был арендован у «Эвертона» летом прошлого года на один сезон. В 25 встречах РПЛ минувшего сезона 21-хавбек забил пять голов и сделал пять результативных передач. В Лиге Чемпионов в активе Влашича три мяча и две голевых передачи в шести матчах.