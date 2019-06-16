В Петербурге завершился гандбольный матч между мужскими сборными России и Словакии. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась победой хозяев со счётом 30:20.

Эта победа стала для российской команды четвертой в рамках турнира.

Сборная России уже встречалась с командой Словакии и одержала победу со счетом 22:21.

Отметим, национальная команда России уже вышла в финальный этап турнира.

Ранее главный тренер команды Эдуард Кокшаров рассказал, чего ожидает от своих подопечных. «Кто не хочет играть, биться, стараться, может спокойно оставаться дома, — сказал тренер перед началом турнира. «В сборной с первой минуты сбора и до момента прощания все должны быть настроены по максимуму и работать от и до», — цитирует Кокшарова ФГР.