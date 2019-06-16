Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил травму колена в матче за национальную команду против Аргентины на Кубке Америки.

Об этом сообщает Deportes RCN. По информации источника, повреждение не помешает футболисту сыграть в следующем матче против Катара 20 июня. Отмечаетмся, что другому колумбийцу, Луису Муриэлю, повезло меньше – он пропустит не менее пяти недель.

Напомним, в Бразилии стартовал Кубок Америки, в рамках которого сборная Аргентины встречалась с Колумбией. Игра проходила на Арене «Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой Колумбии со счётом 2:0. Сборная Аргентины впервые за 12 лет проиграла в основное время на Кубке Америки. Лионель Месси провел на поле все 90 минут.