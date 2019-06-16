Защитник лондонского «Тоттенхэма» Киран Триппьер может стать футболистом туринского «Ювентуса»

Об этом сообщает The Times. По информации источника, туринский клуб готов побороться за англичанина, трансфер которого оценивается примерно в 30 миллионов фунтов. Отмечается, что в Италии видят в Триппьере основного игрока на фланге обороны после вероятного ухода Жоау Канселу в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса». Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, Сарри сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год.