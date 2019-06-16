Боксер Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от боя против Артема Лобова в Bare Knuckle FC.

«Бой будет очень кровавым. Я изобью его! Я рассчитываю на его извинения и признание того, что он лгал. Если я получу это, то между нами можем быть уважение, никаких проблем. Мы оба мужчины, мы должны поступать как мужчины. Я думаю, если бы у нас было взаимоуважение, он бы признал, что лгал и хайповал на мне», — сказал Малиньяджи, слова которого приводит ММА Fighting.

Он отметил, что в таком случае бойцы могли бы вновь уважать друг друга и забыть о произошедшем.

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне. Бой Лобова и Малиньяджи состоится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде.