Владелец «Пари Сен Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказал недовольство о поведении игроков своей команды.

По словам Аль-Хелаифи, футболистам придётся выполнять свои обязанности даже больше, чем раньше. Он считает, что их отношение к делу должно быть совершенно иным, им придётся делать больше и работать больше.

«Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этой точкой зрения, двери открыты. Чао! Я больше не хочу терпеть такое поведение звёзд», — сказал Аль-Хелаифи, слова которого приводит Get French Football News.

Напомним, в прошлом сезоне «Пари Сен Жермен» стал чемпионом Франции и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее столичный клуб совершил два крупных трансфера: приобрел Неймара у «Барселоны» и Килиана Мбаппе у «Монако».