Линейный сборной России по гандболу Сергей Горпишин поделился мнением о выступлении национальной команды.

«Хотелось сегодня навязать словакам нашу игру и сыграть так, чтобы мы заслужили отпуск. Рады, что все так получилось — примерно так, как мы планировали», — сказал Горпишин корреспонденту Nevasport.

Напомним, в Петербурге завершился гандбольный матч между мужскими сборными России и Словакии. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась победой хозяев со счётом 30:20. Эта победа стала для российской команды четвертой в рамках турнира.

Ранее сборная России уже встречалась с командой Словакии и одержала победу со счетом 22:21. Национальная команда России уже вышла в финальный этап турнира.