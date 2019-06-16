Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

В Петербурге завершился гандбольный матч между мужскими сборными России и Словакии. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась победой хозяев со счётом 30:20.

Эта победа стала для российской команды четвертой в рамках турнира.

Сборная России уже встречалась с командой Словакии и одержала победу со счетом 22:21.

Отметим, национальная команда России уже вышла в финальный этап турнира.

После матча главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров поделился мнением о выступлении национальной команды.

«Для многих игроков был сложный сезон. Знаю, что творилось в головах игроков, которые ждали завершение сезона и возможность уйти в отпуск. Но мы заранее договорились, что сезон заканчивается с последним свистком», — сказал Кокшаров корреспонденту Nevasport.