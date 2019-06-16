Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над юным болельщиком футбольного клуба «Барселона».

Мальчик попытался сфотографироваться с бойцом ММА, но боец отметил, что не станет этого делать, пока тот не скажет: «Вперед, Мадрид». Мальчик согласился на такое условие.

The biggest madridista of #UFC is #Khabib 🇷🇺who reposed to take a poc with a Barca fan. #Khabib say No No first you have to say #HalaMadrid .Then he take a pic.

Bravo 👏 man. Love you khabib

pic.twitter.com/gy4qZypQ28 — 𝕄𝕒𝕕𝕣𝕚𝕕𝕚𝕤𝕞𝕠✪ (@TheAW05) June 16, 2019

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Также сообщалось, что турнир абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) снова пройдет в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как сообщил Дмитриев, следующие бои UFC в России пройдут 9 ноября в Москве.