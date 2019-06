Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над юным болельщиком футбольного клуба «Барселона».

Мальчик попытался сфотографироваться с бойцом ММА, но боец отметил, что не станет этого делать, пока тот не скажет: «Вперед, Мадрид». Мальчик согласился на такое условие.

The biggest madridista of #UFC is #Khabib 🇷🇺who reposed to take a poc with a Barca fan. #Khabib say No No first you have to say #HalaMadrid .Then he take a pic.

Bravo 👏 man. Love you khabib

— 𝕄𝕒𝕕𝕣𝕚𝕕𝕚𝕤𝕞𝕠✪ (@TheAW05) June 16, 2019