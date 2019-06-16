Сборная Уругвая по футболу начала матч с командой Эквадора на Кубке Америки. Матч проходит в бразильском городе Белу-Оризонти на стадионе «Минейран».

Для обеих команд это стартовый матч на турнире. Помимо Уругвая и Эквадора в группе С также выступают Япония и Чили. Они сыграют завтра, 18 июня, в 02:00 по московскому времени.

Ранее букмекерские конторы определили главных фаворитов на победу в Кубке Америки-2019. Основным претендентом на победу специалисты считают сборную Бразилии. Коэффициент на победу хозяев турнира равен 2.00. Второй по вероятности командой, которая способна выиграть турнира, считают аргентинцев, победа которых оценивается коэффициентом 6.00, так же, как и победа сборной Колумбии. Следом идут сборные Уругвая (7.5) и Чили (15.00).