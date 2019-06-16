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  • 23:42,  16 июня 2019
ФК "Зенит"
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Футболист «Зенита» вошел в символическую сборную Евро-U21

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович. Фото: Официальный сайт ФИФА
Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович. Фото: Официальный сайт ФИФА

УЕФА опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы за все время проведения турнира.

В сборную попал сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Вратарем выбран игрок мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, защитниками, помимо Ивановича, Матс Хуммельс, Алессандро Неста и Джорджо Кьеллини. Полузащитники — Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Хави Эрнандес и Месут Озил.

Лучшие нападающие — Франческо Тотти и Рауль Гонсалес.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович останется в Петербурге на следующий сезон. Президент клуба Александр Медведев сообщил, что в контракте серба есть опция, которая пролонгирует соглашение в случае от количества матчей.

Напомним, 35-летний серб перебрался в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав соглашение на 2,5 сезона.

Текст:  Евгений Нарижный
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