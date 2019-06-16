Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль может сменить команду в текущее трансферное окно.

Об этом сообщает soccerlink.fr. По информации источника, 32-летний полузащитник каталонцев получил несколько предложений от других клубов. Отмечается, что одно из них выглядит очень привлекательно в финансовом плане, сделано оно было одним из китайских клубов.

Отметим, в этом сезоне в «Барселоне» Видаль провел 33 матча, забил три гола и отдал семь голевых передач.

Ранее четыре года Видаль отыграл за «Баварию», перейдя из туринского «Ювентуса». До этого он играл в леверкузенском «Байере» и в одном из клубов на родине.

Также полузащитник является основным игроком национальной команды: за сборную Чили он провёл 100 игр и забил 24 мяча. Со сборной Видаль является обладателем Кубка Америки и вице-чемпионом Кубка конфедераций, который проходил в России.