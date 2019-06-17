Технический директор итальянской «Ромы» Франческо Тотти принял решение покинуть клуб.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, бывший капитан клуба проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём решении. Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе, его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в команде.

В качестве футболиста Тотти провел в римском клубе всю карьеру.

Ранее Франческо Тотти рассказал, как дрался с бывшем главным тренером «Зенита» Лучано Спаллетти. Произошло это в 2016 году — тогда итальянский тренер уже снова работал в «Роме». Тотти поведал о конфликте в своей автобиографии. Франческо Тотти играл за «Рому» в период с 1992 по 2017 год. Спаллетти был главным тренером римского клуба дважды: с 2005 по 2009 и с 2016 по 2017 год.