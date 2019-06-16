Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»

Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, в услугах игрока также заинтересованы «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04».

Билялетдинов может перейти в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов находится на просмотре в клубе.

«Лос-Анджелес» хочет обменять Ковальчука

Нападающий сборной России и «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может быть обменян в другой клуб НХЛ по решению руководства команды.

Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса». Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.

Лодыгин об уходе из «Зенита»: Я стану свободным агентом, варианты уже есть

Голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что уйдет из команды и поделился эмоциями от прошедшего сезона.

Сборная России в Петербурге обыграла команду Словакии

В Петербурге завершился гандбольный матч между мужскими сборными России и Словакии. Игра проходила в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и завершилась победой хозяев со счётом 30:20. Эта победа стала для российской команды четвертой в рамках турнира. Национальная команда России уже вышла в финальный этап турнира.