Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».

По словам Барбозы, это не спортивный, а чисто финансовый вопрос. Он отметил, со спортивной точки зрения понятно, что «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша, но с финансовым вопросом могут возникнуть трудности.

«За 12 могут договориться. Я бы не сказал, что это нормальная цифра, но клуб нуждается в нападающем, так что деньги приемлемые», – сказал Барбоза, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Зе Луиш перешел в московский «Спартак» в 2015 году из португальской «Браги». В завершившемся сезоне он провел 25 матчей в российской премьер-лиге, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.