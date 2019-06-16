Французский «Пари Сен Жермен» хочет расстаться с бразильским нападающим Неймаром.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, французский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, если получит хорошее предложение. Отмечается, что «ПСЖ» не продаст форварда меньше чем за € 222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны». Кроме того, игрок также хочет покинуть «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Неймар пропустит домашний Кубок Америки 2019. Официальное обращение появилось на сайте организации.

В товарищеском матче против сборной Катара Неймар получил травму голеностопа после столкновения с Ассимом Мадибо и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте встречи. Врачи диагностировали у футболиста разрыв связок правой лодыжки, восстановиться к турниру нападающий уже не успеет, поэтому было принято решение о том, что футболист покинет команду, а тренерский штаб будет искать ему замену.