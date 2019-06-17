Президент UFC Дана Уайт рассказал о следующем возможном участнике титульного боя в легком весе.

«Хабиб Нурмагомедов будет драться с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Что будет дальше, я пока не знаю. Тони Фергюсон провёл отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Фергюсон может быть следующим на титульный бой», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA News.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Также сообщалось, что турнир абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) снова пройдет в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как сообщил Дмитриев, следующие бои UFC в России пройдут 9 ноября в Москве.