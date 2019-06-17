Сборная Уругвая одержала крупную победу в матче первого тура группового этапа Кубка Америки, разгромив национальную команду Эквадора со счетом 4:0. Встреча проходила на стадионе в Белу-Оризонти на стадионе Минейрао.

Забитым мячом отметился Николай Лодейро, Луис Суарес и Эдинсон Кавани, поразивший ворота «ножницами». Еще один гол записал на свой счет защитник Эквадора Артуро Мина, отметившийся автоголом.

Стоит отметить, что уже на 23-й минуте Эквадор остался в меньшинстве — красную карточку от арбитра встречи Андерсона Дарокао получил полузащитник Эквадора Хосе Кинтеросу.

В следующем туре Уругвай проведет матч против сборной Японии. Встреча состоится 21 июня. На следующий день сыграет Эквадор — его соперником станет сборная Чили.