Журнал «Огонек» по традиции подвел итоги конкурса «Вратарь года» им. Льва Яшина. Лучшим вратарем минувшего сезона признан Маринато Гилерме из «Локомотива». В общем зачете он обошел даже Игоря Акинфеева. Итоговое голосование проводилось среди читателей, редакции «Огонька» и экспертного совета. В сумме Гилерме набрал 12 очков.

На третьем месте после Гилерме и Акинфеева оказались двое вратарей — Александр Максименко из «Спартака» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

Гилерме впервые в карьере выиграл приз имени Льва Яшина. А чаще всего его добывал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, становившийся победителем 10 раз.

В минувшем сезоне Гилерме сыграл за железнодорожников 42 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола. На его счету 17 сухих встреч. отыграв на ноль 17 встреч.

Отметим, что контракт Гилерме истекает через полгода — на него претендует «Спартак».