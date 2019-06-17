России легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги» в дистанции на 10 метров с барьерами. На соревнованиях в Маркко он финишировал со временем 13,2 секунды, опередив действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира Омара Маклауда.

Именно Маклауд захватил лидерство с первых барьеров — в этот момент Шубенков задержался на первом препятствии. Однако на дистанции Шубенкова удалось настигнуть Маклауда, который стал только пятым. Отметим, что финишную черту россиянин пересек в падении.

Вторым в забеге в Рабате был британец Эндрю Поции со временем 13.3 секунды. Тройку замкнул бразилец Габрэль Константино — его время 13,4.

Напомним, что это уже вторая победа Шубенкова в «Бриллиантовой лиге». Ранее он побеждал на этапе в Риме