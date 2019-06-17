Вопреки информации, что на тренерский мостик красноярского «Енисея» взойдет бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев, красноярский клуб назначил другого специалиста. Им стал малоизвестный Александр Алексеев. Сроки соглашения тренера с клубом не разглашаются.

Алексеев работал в структуре клуба с 2011 года, занимая должность тренера молодежной команды. В его тренерский штаб войдет Артем Баранов, а тренером вратарей будет Виталий Пьянченко.

За свою игровую карьеру Алексеев отыграл 301 матч в красноярских «Автомобилисте» и «Металлурге».

В минувшем сезоне«Енисей» занял последнее, 16-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Команду тренировал Дмитрий Аленичев, который покинул свой пост после последней игры 30 тура с «Зенитом».