Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может закончить карьеру в магнитогорском «Металлурге». Руководство клуба в лице вице-президента Геннадия Величкин рассчитывает, что звездный россиянин рано или поздно перейдет в стан магнитогорцев.

Величкин отметил, что в клубе в сегда говорили, что хотят, чтобы Малкин заканчивал карьеру в «Металлурге». По его словам, Евгений это знает и в его интервью проскальзывала эта идея. Величкин отметил, что возвращение Малкина в Магнитогорск должно произойти.

Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше», — цитирует Величкина Известия.

В прошедшем сезоне НХЛ Малкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 72 (21+51) очка. После вылета «Питтсбурга» из первого раунда Кубка Стэнли Малкин приехал в Братиславу на чемпионат мира и вместе со сборной России выиграл бронзовые медали.