Россиянка Мария Шарапова поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 85-ю позицию, хотя ранее была 86-й. Также на одну строчку подняли россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, успешно выступившие на турнире в Голландии. Александрова, вылетевшая в полуфинале, теперь занимает 50-ю строчку рейтинга, а Кудерметова, проигравшая только в финале, располагается на 59-й позиции.

Изменений в первой десятке мирового рейтинга не произошло. На первом месте по-прежнему японка Наоми Осака. На втором австралийка Эрти Барти. На третьем Каролина Плишкова из Чехии. Десятку замыкает представительница Беларуси Арина Соболенко. Лучшая из российских теннисисток — Дарья Касаткина. Она занимает 29-ю строчку в рейтинге.

Мария Шарапова должна выступить на Уимболдоне, который пройдет в Англии с 1 по 14 июля.