Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского. Как сообщают «Свободные новости», событие состоялось в минувший четверг, 13 июня.

Свою диссертацию Смолов пишет на кафедре социальной информатики социологического факультета. Тема работы: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

На данный момент Смолов далек от защиты своей кандидатской — пока 29-летний футболист лишь завершил обучение в аспирантуре. Степень «кандидата наук» Смолов сможет получить после защиты кандидатской и аттестации ученого совета. У футболиста также есть несколько публикаций по теме инновационного развития промышленности.