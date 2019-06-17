В свежей версии чемпионской гонки ATP российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну строчку: теперь он занимает 28-ю позицию. Чувствительное падение произел его соотечественник Андрей Рублёв — он упал с 85-й на 89-ю строчку. Лучшим среди россиян в первой сотне по-прежнему является Даниил Медведев, который на этой неделе остался на седьмом месте.

В первой десятке вообще изменений не произошло. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. Вторая ракетка мира — серб Новак Джокович. На третьем месте — швейцарец Роджер Федерер. Не очень сильно отстает от него австриец Доминик Тим. Молодой грек Стефанос Циципас подпирает первую пятерку. Десятку замыкает Гаэль Монфис из Франции.

Напомним, что на прошлой неделе Хачанов вылетел уже во втором круге турнира в Штуттгарте, проиграв итальянцу Маттео Берреттини.