Крайний защитник Ибрагим Цаллагов не примет участие в первом сборе «Зенита» в Австрии. Об этом рассказал агент футболиста Джамал Акаев, недовольный отношением к своему клиенту.

По словам Акаева, Цаллагов провел выдающуюся весну. В матчах чемпионата России он успевал выполнять свои функции в обороне, а также был стабильно агрессивен в атаке. В играх за «Рубина» против «Спартака» и «Локомотива» Цаллагов сделал результативные действия — голевой пас и заработанный пенальти. По словам агента, Цаллагов — один из лучших правых защитников вместе с Мариу Фернандесом из ЦСКА, а «Зенит» ему шанса не дает.

Акаев раскритиковал политику «Зенита». По его словам, даже если в клубе и следят за арендованными игроками, то это «приставление бинокля к слепому глазу».

«Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков», — приводит слова Акаева Sport24.

Минувший сезон Цаллагов отыграл в аренде в «Рубине», за который провел 16 матчей в РПЛ.