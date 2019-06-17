Первым новичком «Зенита» в летнее межсезонье стал разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси. Баскетболист выступал за «МораБанк Андорру», в которой провел три последних сезона. В минувшем розыгрыше Еврокубка испанский клуб дважды одолел «Зенит».

В этом турнире 29-летний защитник сделал наибольшее количество передач (118). Также Альбиси попал в тройку лучших турнира по общему количеству перехватов. В среднем за матч он набирал по 12,1 очка и 5,9 передач.

Ранее Альбиси выступал за французские клубы «Париж-Леваллуа» и «Гравлин-Дюнкерк».

Альбиси является действующим разыгрывающим сборной Франции и приглашен на тренировочные сборы перед участием в Кубке мира.

По словам гендиректора «Зенита» Александра Церковного, Альбиси — это один из лучших первых номеров Еврокубка, прогрессирующий с каждым сезоном. Церковный выразил уверенность, что француз здорово впишется в баскетбол Джоана Плазы.