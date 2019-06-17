Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег он тратит на благотворительность.

По словам Слуцкого, в год на школу уже три года он тратит около десяти миллионов рублей, однако есть специальные проекты вне этой суммы, например, за поездку в Голландию тренер сверх суммы заплатил 35 тысяч евро.

«Мне очень обидно. В моем родном городе я хочу что-то сделать. И понимаю, как мне кажется, что нужно для функционирования школы. Но сам не могу сделать – нет места для проведения занятий, и я не готов просто отдать все деньги за аренду», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Слуцкий подытожил непростой сезон его клуба. В плей-офф чемпионата Нидерландов за право выйти в Лигу Европы команда Слуцкого уступила «Утрехту» (0:2) и не попала в еврокубки на следующий сезон.

По словам российского специалиста, это был очень долгий сезон для «Витесса».