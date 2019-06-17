Американский форвард «Пари Сен Жермен» Тимоти Веа может стать футболистом «Лилля».

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, руководство «Лилля» согласовало переход 19-летнего нападающегоза десять миллионов евро, в данный момент стороны находятся на стадии согласования последних деталей сделки.

Отметим, вторую часть завершившегося сезона Веа играл в аренде в шотландском «Селтике», в котором забил три гола и отдал одну результативную передачу в 13 матчах национального чемпионата.

Ранее стало известно, что столичный клуб хочет расстаться с бразильским нападающим Неймаром.

Об этом также сообщает L’Equipe. По информации источника, французы готовы продать футболиста в летнее трансферное окно, если получат хорошее предложение. Отмечается, что «ПСЖ» не продаст форварда меньше чем за € 222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны». Кроме того, игрок также хочет покинуть «ПСЖ».