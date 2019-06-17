Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, футболист близок к переходу в команду Сергея Семака, а речь идет о полноценном трансфере. Отмечается, что к игроку интересовались и другие клубы РПЛ, но не смогли конкурировать с петербуржцами.

Напомним, Сутормин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», в этом году в прессе неоднократно появлялись слухи о возможном его возвращении в родной клуб, свое положительное мнение об игроке высказывал и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В прошлом сезоне футболист провел в составе команды Владимира Федотова 29 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.