Главное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым начало доследственную проверку по факту гибели биатлониста Артемия Хасанкаева.

В ходе осмотра трупа телесных повреждений у Хасанкаева не обнаружено. Следователь назначил медицинскую судебную экспертизу.

Напомним, 15 июня Хасанкаев отошел от своей туристической группы и не вернулся. Спасательный отряд начал поиски спортсмена. После 10 утра 16 июня стало известно, что спортсмена нет в живых. «Найден. Погиб», — сообщили в Liza Alert.

17-летний Артемий Хасанкаев представлял Мурманскую область и входил в состав юношеской сборной России. Спортсмен принимал участие в чемпионате мира среди юниоров 2019 года в Осрблье и занял четырнадцатое место в индивидуальной гонке.