Бывший главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом.

По словам Боумэна, он видел слишком много российских хоккеистов разных поколений, чтобы ему было легко ответить на вопрос, кито лучший. Экс-тренер привел в пример Анатолия Фирсова и Бориса Михайлова и сравнил их с Евгением Дадоновым, заявив, что он всегда находится в правильном месте, а облегчает ему задачу то, что рядом с ним такой центр, как Барков.

«Да, так вы же спросили, какой россиянин лучший из лучших. По индивидуальным качествам, причем разнообразию их набора, – считаю, Сергей Федоров. Овечкин – лучший снайпер. Ни у кого нет такого щелчка – может, еще у Кучерова. А еще Овечкин – мощный, поди его удержи», — сказал Боумэн, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, зимой Александр Овечкин стал лучшим представителем нашей страны в истории Национальной хоккейной лиги. Рекордное очко Овечкин заработал в матче «Вашингтона» против «Ванкувера». Команда Овечкина одержала победу со счётом 3:2, сам россиянин отметился результативной передачей.

Таким образом, Овечкин набрал 1180 очков в 1055 матчах и обогнал другого прославленного хоккеиста Сергея Федорова, который долгое время был первым русским бомбардиром NHL.