Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможности стадиона в Петербурге принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

По словам Широкова, при выборе стадиона для финала Лиги чемпионов между Петербургом и Мюнхеном важнее новизна стадиона, великолепная организация в Петербурге и факт того, что в Мюнхене уже были финалы.

«Да и у нас тоже опыт есть», — сказал Широков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, ранее Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. Это было в 2008 году, когда финал ЛЧ проходил в московских «Лужниках». В финале розыгрыша турнира в сезоне-2007/2008 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Стадион «Санкт-Петербург», который может принять финал Лиги чемпионов-2021, ранее принимал матч за третье место чемпионата мира-2018 и финал Кубка Конфедераций-2017. Всего на арене на Крестовском острове прошло четыре матча Кубка Конфедераций и семь встреч чемпионата мира.