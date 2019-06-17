Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможное расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

По словам Широкова, ему интересно, в чем состоит экономика при расширении лиги. Экс-футболист считает, когда больше хороших матчей, тогда есть экономика, а когда еще нет этого, тогда лучше даже уменьшить лигу на какое-то время, а потом расширить.

Широков также отметил, что решение убрать ответные матчи с поздних стадий Кубка России, насколько он слышал, было принято из-за того, что играть некогда.