Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможное расширение российской премьер-лиги до 18 команд.
По словам Широкова, ему интересно, в чем состоит экономика при расширении лиги. Экс-футболист считает, когда больше хороших матчей, тогда есть экономика, а когда еще нет этого, тогда лучше даже уменьшить лигу на какое-то время, а потом расширить.
Широков также отметил, что решение убрать ответные матчи с поздних стадий Кубка России, насколько он слышал, было принято из-за того, что играть некогда.
«Тогда ещё не было разговоров про 18 клубов. А сейчас оказалось, что играть есть когда. У нас ведь свободен целый декабрь и февраль», — сказал Широков, слова которого приводит «Р-Спорт».
Ранее на общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.