Из «Рубина» сейчас уходят все кому не лень. Взять игрока из разваленной команды несложно. Впрочем, «Зенит» не имел с этим проблем во все времена. Вопрос только в том, какой кусок «Рубина» может прийтись по вкусу сине-бело-голубым. Вариантов для усиления «Зенита» в Казани совсем немного. Если говорить совсем конкретно, их два — полузащитник Игорь Коновалов и защитник Егор Сорокин.

Игорь Коновалов, полузащитник, 22 года

Поздней осенью Nevasport сообщал об интересе «Зенита» к Коновалову в обмен на тогда еще невнятного Магомеда Оздоева. С тех пор, многое поменялось: Оздоев вырос в игрока основного состава сборной России, а Коновалов, скорее, деградировал — футболист «Рубина» еще осенью сломал большой палец на правой ноге, поэтому его подготовка к сезону оказалась скомканной. В конце мая полузащитник заявил, что слышал об интересе «Зенита», но конкретных предложений не было.

Даже если «Зенит» оформит трансфер Коновалова, россиянину будет сложно получать много игрового времени. В центре поля раскрылся Оздоев, а ведь есть еще Барриос, Нобоа, Мусаев, Кузяев и Ерохин. Это те футболисты, на которых Семак точно будет рассчитывать в следующем сезоне. Хотя последние двое, скорее, будут играть на флангах.

Помимо этих игроков пока непонятна судьба Эрнани, Маркизио и Краневиттера. Получается, целый ворох центральных хавбеков, которых Семак привык использовать лишь по два за матч. Возможно, если «Зениту» удастся освободиться от контрактов с Маркизио и Краневиттером, приобретение Коновалова добавит баланса в середину поля. Если нет, появление еще одного игрока центра поля окажется совершенно ни к чему.

Егор Сорокин, защитник, 23 года

Центральный защитник сам заявил, что контактировал с «Зенитом» прошедшей зимой, но явной заинтересованности не увидел. Тогда «Зениту» он был и не нужен — клуб купил Ракицкого, а в команде продолжали находиться Иванович, Нету и Маммана.

В текущей ситуации, когда мы знаем, что Нету уже клуб покинул, «Зенит», вероятно, предпримет более конкретную попытку. Клубу точно не хочется покупать легионера на позицию центрального защитника, поскольку каждый иностранец будет на счету уже со следующего сезона. Стало быть, наиболее перспективный среди россиян Сорокин, который, к тому же, является воспитанником петербургского футбола — очень подходящий вариант.

Перехода Сорокина в «Зенит» стоит ожидать в ближайшее время. Единственным препятствием может стать желание самого футболиста, который не захочет сидеть на скамейке запасных. А сидеть придется, особенно в следующем сезоне. Пара Иванович-Ракицкий безупречно отыграла минувшую весну.