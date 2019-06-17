Склон у стадиона «Волгоград Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, размыло дождем.

Об этом сообщает портал V1.ru. По информации источника, ливневая канализация не справилась с потоками воды и развалилась, хотя она была отремонтирована в прошлом году. Отмечается, что дождь также затопил подтрибунные помещения.

Отметим, это не первый потоп на нынешней домашней арене волгоградского «Ротора». В июле прошлого года в социальных сетях появилось видео, на котором, видно, как ливневые дожди размыли насыпной склон, полностью разрушилась пешеходная дорожка.

Официальной версией разрушения считается то, что стадион стал жертвой природной стихии. В городе выпала двухсмесячная норма осадков, добавил хлопот ветер, скорость которого была 25 метро в секунду. Тогда ущерба арене нанесено не было.

Напомним, стоимость арены оценивается в более чем 16 миллиардов рублей.