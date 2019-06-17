Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки поделились мнением об адаптации в национальной команде Николая Комличенко, Резиуана Мирзова и Вячеслава Караваева.

По словам Алексея, ребята потихоньку осваиваются в новом коллективе, и братья сами через это проходили.

«Сначала ты просто присматриваешься, смотришь, какие в сборной правила, понятия. Уверен, со временем они получат шанс сыграть. И наверняка принесут нам пользу», — сказал Алексей Миранчук.

Антон Миранчук добавил, что, когда впервые попадаешь в сборную, невозможно сразу привыкнуть, потому что здесь другая атмосфера, приходится моментально все схватывать, времени на раскачку тебе никто не даст.

«Мне кажется, названные вами игроки успели влиться в коллектив. Они уже часть сборной России», — отметил Антон Миранчук, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, в этом году российская сборная сыграла четыре матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии со счетом 1:3 и разгромили сборную Казахстана со счетом 4:0, а в июне российская команда одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).