Футболисты сборной России и «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали о совместной игре на поле.

По словам Алексея Миранчука, для него есть разница — есть брат на поле или нет, но во втором варианте он старается сразу абстрагироваться от этих мыслей, чтобы они не мешали. Антон Миранчук согласился с братом и отметил, что когда футболисты не вдвоем на поле, какие-то функции становятся другими. Он также добавил, что никогда не просил тренеров, чтобы братьев выпустили вместе.

На вопрос, действительно ли Миранчуки никогда не просили Станислава Черчесова выпустить их вместе, Алексей ответил, что нет смысла пробовать говорить тренеру что-то подобное.

«Картина маслом! Подходим к тренеру и говорим: либо двоих ставьте, либо никого. Да нас бы тогда давно в сборной не было бы», — сказал Антон Миранчук.

Ранее Алексей Миранчук рассказал о том, что ему пришлось разъехаться со своим братом-близнецом Антоном. В интервью порталу «Чемпионат» Алексей Миранчук заявил, что решил найти себе отдельное жилье, поскольку ему неловко было быть третьим в квартире. Вместе с братьями жила девушка Антона Дарья.