Российский пилот команды SMP Racing Виталий Петров поделился мнением о гонке «24 часа Ле-Мана», в которой его команда заняла третье место.

По словам Петрова, это была самая сложная гонка «24 часа Ле-Мана» в его жизни. Он отметил, что команда очень долго шла к этому важному финишу, на протяжении года готовила машину к такой долгой гонке, а сама гонка преподнесла много сюрпризов.

«Как результат — третье место в гонке и первое среди негибридных автомобилей. Это отличный результат для нас и нашего автомобиля», — сказал Петров, слова которого приводит пресс-служба SMP Racing.

Отметим, экипаж в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна стал бронзовым призером марафона. Для команды эти бронзовые награды стали первыми в спортивной карьере.