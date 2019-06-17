Испанский специалист Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб Романа Шаронова в казанском «Рубине».

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации источниа, в ближайшее время тренер должен получить разрешение на работу в России. Отмечается, что испанский специалист формально займёт должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro. Ранее Докампо уже работал в клубе в академии казанцев, а затем он помогал Александру Хацкевичу в сборной Беларуси и в киевском «Динамо».

Ранее стало известно, что бывший защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отметим, предыдущие два сезона Шаронов был главным тренером молодежной команды казанского клуба.