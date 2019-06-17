Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, что счета организации были разблокированы погашения долгов организацией.

По словам Свирина, долги закрыты, соответственно счета работают.

«Федерация наконец-то победила эту тяжёлую, непростую ситуацию. На данный момент никаких ограничений у нас нет», — сказал Свирин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, осенью 2018 года счета федерации были заблокированы по решению суда, по причине задолженности перед поставщиком лодок для национальной команды России. Задолженность была равна приблизительно девяти миллионам рублей. Лодки были приобретены в прошлом олимпийском цикле для сборной страны. Федерация пыталась договорить о рассрочке или возврате лодок, но коммерческая структура, с которой был заключён договор, не пошла на уступки.